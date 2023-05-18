تحرير 199 محضرًا متنوعًا وإزالة 699 حالة إشغال بحملات فى الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها المواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا يحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذًا لذلك؛ قاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت مناطق سيدي جابر وسموحة وعزبة سعد، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأة وضبط ثلاجة مجمدات بداخلها ما يزيد على 110 كيلو أطعمة فاسدة وتحرير 46 محضرًا متنوعًا والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع.

وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار استهدفت طريق الكورنيش، شارع قائد الأسراب، أمين خيرت الغندور، شارع الأرمن، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 41 محضرا متنوعا والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 13 ألف جنيه.

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، استهدفت شوارع حارة الجامع، هيبوقراط، أماسيس، سنادينو، ابن حزم، طاغور، وقنال السويس البطيء، وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا متنوعا و8 إنذارات والتحفظ على 230 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 27 ألف جنيه.

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالأسعار في المحال التجارية والأسواق شملت طريق إسكندرية مطروح من البيطاش حتى أبويوسف، شارع الحديد والصلب، زهراء الهانوفيل، شارع الهانوفيل الرئيسى، سوق الهانوفيل أسفرت الحملة عن تحرير 57 محضرًا متنوعًا و13 إنذارا و190 حالة إشغال متنوع وإعدام 48 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة رقابية مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت منطقة المعمورة الشاطئ، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا و27 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ30 ألف جنيه وإعدام 35 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 54 حالة إشغال متنوع.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية استهدفت برج العرب القديم، قرية أبوصير وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ 4 آلاف جنيه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

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