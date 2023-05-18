الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

باستثمارات ٢٥ مليون يورو.. رئيس "التنمية الصناعية" يبحث طلب شركة تونسية للاستثمار في مصر

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الخميس، مع ممثلى أحد أكبر الشركات التونسية (كوفيكاب) لانتاج الاسلاك  الكهربائية والكابلات الموجهة لصناعة السيارات  لبحث طلب الشركة للاستثمار في مصر ، حيث تنوى الشركة ضخ استثمارات تقترب من ٢٥ مليون يورو كمرحلة اولى للمشروع وذلك بحضور فاروق ثابتى المدير المالى للشركة وصلاح رباح مدير مشروع الشركة بتونس.

واوضح عبد الكريم للشركة ان الهيئة على استعداد لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في اسرع وقت وخاصة وان قطاع السيارات والصناعات المغذية لها من اهم القطاعات الاستراتيجية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة في الفترة الراهنة لاسيما وان صناعة اسلاك وكابلات السيارات  من الصناعات عالية التقنية والتي تسد فجوة استيرادية علاوة على نية الشركة لتخصيص جزء من انتاجها للتصدير،  مما يسهم فى توطين صناعة السيارات في مصر ودعم سلاسل التوريد بها تماشيا مع استراتيجية الحكومة. 

مشيرًا إلى أنه تم استعراض عدد من الاماكن المقترحة للمشروع حيث يفضل الجانب التونسي اقامة المشروع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٣٠ الف م٢.

وتعد شركة كوفيكاب احد اهم الشركات الرائدة اقليميا وعالميا في صناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات  حيث تمتلك 16 مصنع بعدة دول حول العالم مثل البرتغال والمكسيك ورومانيا والصين والمغرب والسعودية فضلا عن مصانعها بتونس.

وأكد ممثلى الشركة أن قرار الشركة بالاستثمار في مصر جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المصري والمناخ الاستثمارى الحالي والسوق المصري وعملاء الشركة علاوة على المساندة الحكومية وجميعها مقومات دفعت الشركة لاتخاذ القرار بخوض التجربة الاستثمارية في مصر لتضاف الى قصص نجاح الشركة حول العالم.

أهم القطاعات اتخاذ القرار استثمارات استثماري أسلاك الكهرباء

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