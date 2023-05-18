ضمن أنشطة مايو.. مركز جسور الثقافي يستضيف حفل أوركسترا إيزيس

يستضيف مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفل أوركسترا إيزيس الوتري للهواة، في أمسية لموسيقى النضة والباروك وذلك يوم السبت المقبل 20 مايو 2023 بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

يأتى هذا الحفل تتويجاً لورشة عمل مكثفة امتدت على مدار ثلاثة أشهر من التدريب على العزف الجماعي، داخل الأوركسترا الوتري بتكوينه الكلاسيكي الغربي بقيادة خالد صالح.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

وقدمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع دورة تدريبية للغة الإشارة بحي النزهة للموظفين بالمركز التكنولوجي بحضور بعض من فريق العمل من مديرية التضامن الاجتماعي بالنزهة ومصر القديمة، بداية من 14 وحتي18 مايو.

قدمت التدريب شيري نبيل مديرة وحدة الصم وضعاف السمع وفريق عمل الوحدة وذلك سعياً لتحقيق التوافق والتكامل لمحور رؤية مصر 2030 -الاجتماعى، وفى ضوء التواصل والتعاون وكسب الثقة بين موظفي المركز التكنولوجي و فئات المتعاملين بالمركز من الصم وضعاف السمع.

وقدم التدريب من فريق عمل الوحدة كل من حنان كامل وإيناس ممدوح ومريم مرزوق وناديه عزيز وهدي فاروق وإيڤون ناجح بواقع مدربتين لكل يوم من أيام التدريب.