الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ضمن أنشطة مايو.. مركز جسور الثقافي يستضيف حفل أوركسترا إيزيس

سامي فوزي
سامي فوزي

يستضيف مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفل أوركسترا إيزيس الوتري للهواة، في أمسية لموسيقى النضة والباروك وذلك يوم السبت المقبل 20 مايو 2023 بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

يأتى هذا الحفل تتويجاً لورشة عمل مكثفة امتدت على مدار ثلاثة أشهر من التدريب على العزف الجماعي، داخل الأوركسترا الوتري بتكوينه الكلاسيكي الغربي بقيادة خالد صالح.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

وقدمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع دورة تدريبية للغة الإشارة بحي النزهة للموظفين بالمركز التكنولوجي بحضور بعض من فريق العمل من مديرية التضامن الاجتماعي بالنزهة ومصر القديمة، بداية من 14 وحتي18 مايو.

قدمت التدريب  شيري نبيل مديرة وحدة الصم وضعاف السمع وفريق عمل الوحدة وذلك سعياً لتحقيق التوافق والتكامل  لمحور رؤية مصر 2030 -الاجتماعى، وفى ضوء التواصل والتعاون وكسب الثقة  بين موظفي المركز التكنولوجي و فئات المتعاملين بالمركز من الصم وضعاف السمع.

وقدم التدريب من فريق عمل الوحدة  كل من حنان كامل وإيناس ممدوح ومريم مرزوق وناديه عزيز وهدي فاروق وإيڤون ناجح بواقع مدربتين لكل يوم من أيام التدريب.

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

إدراج 57 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

العثور على جثة مقاول مشنوقًا داخل منزله فى بنى مزار بالمنيا

محافظ القاهرة: دعم كامل للمتقدمين للمبادرة الوطنية الخضراء الذكية

مصرع سيدة وطفلها فى تصادم سيارتين بطريق الـ21 غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.....وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي