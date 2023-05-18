محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف الصف الثاني الثانوي، والثاني الثانوي تعليم فني، وامتحانات الشهادة الإعدادية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.



من جهته، قال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 63 ألفًا و308 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادي، أدوا الامتحان في مادتي الهندسة والحاسب الآلي، وجاءت الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى، كما أدى 24 ألفًا و158 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، أدوا امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة ومادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وأدي 7 آلاف و391 طالبا وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادة المحاسبة المالية للتعليم التجاري، وأنه تابع أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي والصف الثاني تعليم فني والشهادة الإعدادية، من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.