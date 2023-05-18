متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يفوز بجائزة وزارة السياحة

أعلن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية فوزه بجائزة “أفضل متحف في مجال المعارض الفنية” من وزارة السياحة والآثار.

وقال الدكتور علي سعيد، مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، إن فوز المتحف بجائزة مهمة هو نتاج عمل على مدار عام كامل يتسم بالتنوع والإبداع والتميز.

وعبّر لـ"الدستور"، عن سعادته بالجائزة التي وصفها بالمهمة، قائلا: “ نشعر بالفخر والامتنان لفوزنا بجائزة وزارة السياحة والآثار تقديرا على مجهود متواصل لقطاع الفنون المتحفي ودافع قوي للاستمرار”.

وبدأت فعالية اليوم العالمي للمتاحف 2023 في متحف الفنون الجميلة بجلسة التكنولوجيا ورؤية مستقبلية لمفهوم المتاحف لتبدأ الجلسات بمحاضرات التكنولوجيا الرقمية ومستقبل المتاحف الافتراضية، التراث الثقافي المغمور بالمياة والمتاحف البحرية بين الواقع والمأمول، ثم افتتاح معرض مقتنيات متحف الفنون الجميلة.

وتتواصل الجلسات بمحاضرات عن سياحة الفنون ودعم الاقتصاد الابداعي، استراتيجية الاستدامة بالمتاحف ودورها في دعم التنمية المجتمعية، استراتيجية الاستدامة البيئية في التنمية السياحية ، والفنون البصرية وذاكرة التاريخ.



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