الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يبحث مع وفد "التنمية المحلية" التوسع فى تنظيم معارض الحرف اليدوية

محافظ الفيوم يبحث
محافظ الفيوم يبحث مع وفد وزارة التنمية المحلية آليات التوسع

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفد وزارة التنمية المحلية، "منصة أيادي مصر"، لبحث سبل التوسع في تنظيم ورش تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية بالمحافظة، ومعارض ومنافذ تسويقية لمنتجاتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وضم الوفد، ومريم سراج الدين، مدير مشروع "أيادي مصر" بوزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى تنوع وجودة منتجات المحافظة من الحرف اليدوية والصناعات التراثية، مؤكدًا حرص المحافظة على تنظيم معارض مجانية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالأندية الرياضية الكبرى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، وتطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة، في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

كما أشار المحافظ، إلى أهمية توحيد جهود جميع الجهات ذات الصلة، والتوسع في تنظيم معارض للمنتجات اليدوية والتراثية من جميع المحافظات، بالتنسيق مع منصة أيادي مصر، بالوزارات والمتاحف والأندية الرياضية والمطارات والأسواق الحرة، وغيرها، لفتح أسواق جديدة لهذه المنتجات، وإتاحة الفرصة لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية من جميع محافظات مصر لتسويق منتجاتهم، مشيراً إلى ضرورة تشجيع منتجي الحرف اليدوية، وإعفاء المشاركين بهذه المعارض من رسوم الاشتراك.

فيما أشارت مدير مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على تنظيم ورش عمل بمختلف المحافظات، للتعريف بالمنصة الإلكترونية لأيادي مصر، وكيفية التسجيل عليها، وأهدافها، وما تسهم به بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية، إضافة إلى تنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية وتقديم الدعم اللازم لهم، للنهوض بمنتجاتهم وزيادة فرصها التسويقية، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق تطبيق على الموبايل إلى جانب منصة "أيادى مصر الإلكترونية"، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف زيادة فرص التسويق الإلكتروني، وفتح أسواق جديدة للعارضين على المستويين المحلي والدولي.

عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، ووفد وزارة التنمية المحلية، فاترينة وحدة أيادي مصر، لعرض المنتجات اليدوية والصناعات التي تشتهر بها المحافظة، كما تفقد المحافظ ومرافقوه، معرض المشغولات اليدوية بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من الجمعيات الشريكة، والذي ضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة مثل السجاد اليدوي، والخوص، والخزف، والفخار، ومنتجات الجلود، والمنحوتات الخشبية، والخرز، والتطريز، وأعمال الزجاج، وغيرها.

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محافظ الفيوم يبحث وفد وزارة التنمية المحلية تنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية

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