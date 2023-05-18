خالد عكاشة: الاستراتيجية العليا للثقافة قادرة على تقديم حلول حقيقية

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أهمية وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، والتي تميزت بالتنوع من وروافدها وحضاراتها وكان من أهم سماتها الانفتاح على الآخر.

وقال عكاشة، خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية" إن الأصالة الحقيقية هي الأخذ بأسباب الحضارة وهي القادة على حمايتنا من المؤمرات المختلفة.

ورصد عكاشة مجموعة من الأزمات التي تمس الهوية وتسببت في التشوش المجتمعي، موضحًا أن البعض يري أن المجتمع المصري غير صديق للسياحة، حيث أن تحركات السياح في مصر تكون بين الأمن كما يوجد عدم تعامل مريح مع مكونات الشعب المصري كما كان في السابق.

وأوضح عكاشة أن النظرة للثقافة المؤسسية توصم بأنها مناخ غير صديق للاستثمار، مضيفًا: "اتفق مع الاستراتيجية العليا للثقافة، فهي قادرة على تقديم حلول حقيقية ويمكنها في المستقبل الوصول لمنظومة هوية وطنية حقيقي لكن لا يمكن لها أن تنمو إلا بالتفاعل مع الثقافات المختلفة".

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

