حبس لصوص أغطية البالوعات بالدرب الأحمر 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أغطية البالوعات فى منطقة الدرب الأحمر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وبحوزتهما 2 غطاء بالوعة صرف صحى "مجهولين المصدر"، 2 مفتاح واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.