الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال مشاركتها في جلسات الحوار الوطني..

درية شرف الدين: القناة الوثائقية قادرة على ترسيخ الهوية المصرية

الدكتورة درية شرف
الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة

أكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية دعم مقومات وملامح الشخصية المصرية من أجل ترسيخ فكرة الهوية.

وأضافت درية شرف الدين خلال كلمتها بجلسة الهوية بالحوار الوطني، أنه لا بد من نشر المعرفة والاهتمام بالنهضة والتنوير والتوقف عن الترويج للفكر السلفي الوهابي والتوقف عن الزج بالدين في كل المواقف.

وتابعت: "مصر لديها الآن قناة وثائقية خلال الفترة الأخيرة، يمكن أن تسهم في ترسيخ الهوية المصرية عن طريق إنتاج أعمال تاريخية مصرية نعيد من خلالها قراءة التاريخ المصري على أسس سليمة للأجيال الشابة والصغيرة تحديدًا".

كما أكدت أن مصر لديها العديد من النقاط المضيئة في تاريخها، ويجب علينا استغلاله لصالحنا خلال الفترة الحالية، مشددة على أن الهوية تتكون بتكامل من الثقافة والإعلام والسينما والمسرح والفن وجميع المقومات الأخرى التي تخدم البناء الصحيح دون أى تشويش.

درية شرف الدين الحوار الوطنى جلسة الهوية بالحوار الوطني الحفاظ على الهوية القناة الوثائقية

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

رئيس مجلس الوزراء يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الودى بالصف

إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

مديرة تسويق تتهم الموسيقار هانى مهنا بخدش سيارتها

"ليس جديدًا على مصر".. مفوضية اللاجئين تشيد بجهود استقبال النازحين من السودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 3 كيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي