درية شرف الدين: القناة الوثائقية قادرة على ترسيخ الهوية المصرية

خلال مشاركتها في جلسات الحوار الوطني..

أكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية دعم مقومات وملامح الشخصية المصرية من أجل ترسيخ فكرة الهوية.

وأضافت درية شرف الدين خلال كلمتها بجلسة الهوية بالحوار الوطني، أنه لا بد من نشر المعرفة والاهتمام بالنهضة والتنوير والتوقف عن الترويج للفكر السلفي الوهابي والتوقف عن الزج بالدين في كل المواقف.

وتابعت: "مصر لديها الآن قناة وثائقية خلال الفترة الأخيرة، يمكن أن تسهم في ترسيخ الهوية المصرية عن طريق إنتاج أعمال تاريخية مصرية نعيد من خلالها قراءة التاريخ المصري على أسس سليمة للأجيال الشابة والصغيرة تحديدًا".

كما أكدت أن مصر لديها العديد من النقاط المضيئة في تاريخها، ويجب علينا استغلاله لصالحنا خلال الفترة الحالية، مشددة على أن الهوية تتكون بتكامل من الثقافة والإعلام والسينما والمسرح والفن وجميع المقومات الأخرى التي تخدم البناء الصحيح دون أى تشويش.