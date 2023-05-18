الخميس 18 مايو 2023
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سياسي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس

برلمانى يطالب شركات البترول بتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

النائب محمد عبدالله
النائب محمد عبدالله زين الدين

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وزارة البترول والثروة المعدنية، بمراجعة الدور المجتمعي للشركات العاملة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب على الجميع القيام بدوره في مساندة الدولة المصرية، والمساهمة في توفير الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية في إطار التضامن المجتمعي.

وأشار زين الدين إلى أن شركات البترول يقع عليها دور كبير في مساندة البيئة المتواجدة فيها، من خلال المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه سبق وتقدم بالعديد من المطالب لتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول وتحديدا في مركز إدكو بمحافظة البحيرة والتي يوجد بها العديد من الشركات، إلا أن دورها ليس على المستوى المطلوب.

ولفت محمد زين الدين إلى أن مركز إدكو بمحافظة البحيرة، توجد به شركة رشيد للبترول شركة إسالة الغاز، شركة بيرتش بتروليوم، وكذلك شركات الهيئة العامة للبترول مثل بتروجيت بترومنت، صان مصر، وإبسكو، وأبوقير للبترول، وغيرها.

وتابع النائب: هذه الشركات يقع عليها دور في تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتوفير فرص توظيف، فضلا عن المشاركة المجتمعية في قطاعات الصحة، التعليم، والبيئة، مؤكدا أن الدور المجتمعي للشركات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تفعيل دور المجتمع المدني ومساندة جهود الدولة من أجل تجاوز الأزمات.

وفي تصريحات سابقة قال محمود ناجي، معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، إن تسليم مصر أول رخصة لتموين السفن بالوقود في قناة السويس لشركة مينرفا العالمية، يعني تحول مصر من دولة مرور للناقلات إلى دولة تقدم خدمات بالموانئ كتموين الوقود وخلافه، مشيرا إلى أن مصر كانت تقدم هذه الخدمات ولكن مع حالة عدم الاستقرار قبل 2014 خرجت العديد من الشركات من هذا النشاط من مصر، وأصبحت مصر تقدم هذه الخدمات ولكن بشكل ضعيف من خلال بعض الشركات المحلية.

البترول الاولى بالرعاية الثروة المعدنية الهيئة العامة للبترول الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الخدمية المشروعات أمين حزب مستقبل وطن النائب محمد عبد الله زين

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