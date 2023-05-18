الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 3 كيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت الدائرة الأولى جنوب محكمة جنايات القاهرة بغرفة المشورة، إدراج كل من جماعة الإخوان الإرهابية، وشركة أبيتو للبرمجيات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وشركة جراند للاستيراد محمد محمد أبو علي، الكائنة بمنطقة شبرا بابل أمام صهاريج المياه مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، طبقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 109 تابع (أ) في 17 مايو سنة 2023.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد صبري رئيس النيابة، وياسر عبد العاطي أمين السر.

جاء قرار المحكمة طبقًا للإدراج رقم 6 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم لسنة 2023 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 282 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.