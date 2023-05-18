الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 3 كيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

قررت الدائرة الأولى جنوب محكمة جنايات القاهرة بغرفة المشورة، إدراج كل من جماعة الإخوان الإرهابية، وشركة أبيتو للبرمجيات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وشركة جراند للاستيراد محمد محمد أبو علي، الكائنة بمنطقة شبرا بابل أمام صهاريج المياه مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، طبقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 109 تابع (أ) في 17 مايو سنة 2023.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد صبري رئيس النيابة، وياسر عبد العاطي أمين السر.

جاء قرار المحكمة طبقًا للإدراج رقم 6 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم  لسنة 2023 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 282 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

 

الدائرة الأولى محكمة جنايات القاهرة جماعة الإخوان الإرهابية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

"اقتصادية قناة السويس": إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود الأخضر فى المستقبل القريب

مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي