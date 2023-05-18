الحزب الناصري يحذر من تآكل مجانية التعليم لصالح المدارس الأجنبية

أكد محمد الشافعي، ممثل الحزب الناصري بالحوار الوطني، أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، فهي تقوم على التعدد والتنوع بين عناصر كثيرة، ولكن تعرضت لكثير من الطعن والتشويه.

وقال الشافعي، خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، إنه يجب تكوين لجنة من المفكرين والمبدعين لوضع تصور كامل للهوية الوطنية، محذرا من تآكل مجانية التعليم وترك المدارس للمدارس الأجنبية التي تضرب الهوية والتاريخ، حيث تقدم منظومة سلوكية غربية.

كما انتقد محمد الشافعي مسميات المشروعات الأجنبية والتنازل عن الريادة الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن مصر كانت أكثر دول العالم في النشر والكتب، ولكن النشر الآن يعاني الموت الإكلينيكي.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.