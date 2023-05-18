كليب وفيلمان.. نشاط فنى لـ محمد رمضان بعد العودة من الولايات المتحدة

اختتم الفنان محمد رمضان، السبت الماضي، جولته الغنائية في أمريكا.

وصور "رمضان" فيديو كليب في ولاية ميماي بالولايات المتحدة بصحبة المطرب العالمي فيوتشر.

ويغني محمد رمضان في الكلب باللغة العربية، من إخراج المخرج وسيم صليبا.

كما دخل "رمضان" في أكثر من مشروع سينمائي جديد، عقب نجاح فيلمه الجديد "هارلي"، والذي طرحه بموسم عيد الفطر المبارك.

ويعود المنتج جمال العدل للسينما بفيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، حيث من المنتظر أن يتم استكمال أعمال تصويره خلال الفترة المقبلة .

يجسد محمد رمضان شخصية «دراجون» خلال أحداث فيلم «ع الزيرو»، وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.

فيلم «ع الزيرو» من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، والطفل منذر مهران، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

كما يجهز محمد رمضان، بصحبة الفنان سيد رجب، لفيلم "مرزوق وإيتو"، تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير، ويسجل التعاون السابع بين سيد رجب ومحمد رمضان خلال الـ10 سنوات الماضية ما بين السينما والدراما.