الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كليب وفيلمان.. نشاط فنى لـ محمد رمضان بعد العودة من الولايات المتحدة

رمضان
رمضان

اختتم الفنان محمد رمضان، السبت الماضي، جولته الغنائية في أمريكا.

وصور "رمضان" فيديو كليب في ولاية ميماي بالولايات المتحدة بصحبة المطرب العالمي فيوتشر.

ويغني محمد رمضان في الكلب باللغة العربية، من إخراج المخرج وسيم صليبا.

كما دخل "رمضان" في أكثر من مشروع سينمائي جديد، عقب نجاح فيلمه الجديد "هارلي"، والذي طرحه بموسم عيد الفطر المبارك.

ويعود المنتج جمال العدل للسينما بفيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، حيث من المنتظر أن يتم استكمال أعمال تصويره خلال الفترة المقبلة .

يجسد محمد رمضان شخصية «دراجون» خلال أحداث فيلم «ع الزيرو»، وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.

فيلم «ع الزيرو» من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، والطفل منذر مهران، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

كما يجهز محمد رمضان، بصحبة الفنان سيد رجب، لفيلم "مرزوق وإيتو"، تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير، ويسجل التعاون السابع بين سيد رجب ومحمد رمضان خلال الـ10 سنوات الماضية ما بين السينما والدراما.

الفنان محمد رمضان المطرب الأمريكي الولايات الامريكية جومانا مراد جمال العدل حمد رمضان عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي