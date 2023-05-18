الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

درية شرف الدين: لا بد من مواجهة الفكر السلفى للحفاظ على الهوية المصرية

درية شرف الدين
درية شرف الدين

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مصر امتلكت مؤخرًا قناة وثائقية وعلينا استغلالها بصورة أفضل لدعم الهوية الوطنية المصرية من خلال أعمال تاريخية من شأنها تعميق حقيقى للهوية الوطنية خاصة أن مصر تملك نقاطًا مضيئة بتاريخها وعلينا استغلاله لصالحنا خلال الفترة الجارية.

وأكدت شرف الدين، في كلمتها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، ضرورة عدم ترك الهوية الوطنية المصرية لمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تشكل جزءًا كبيرًا من الهوية الحديثة للمواطنين.

ولفتت إلى أنه قد آن الأوان أيضًا لدى وزارة التربية والتعليم بتعاون الجهات المعنية أن تقوم بدورها بشأن الحفاظ على الهوية لدى النشء، وخاصة على مستوى الكتب المدرسية التي تتناول تاريخ مصر والمليئة بالأخطاء الكارثية، مشددة على ضرورة أن نكون أمام مساعٍ كبيرة بشأن الحفاظ على ملامح الشخصية المصرية والمواجهة بحسم لانتشار الفكر السلفي الذي ينال من الهوية الوطنية المصرية، مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للثروة المهملة في القنوات الإقليمية في مصر، وذلك بدعم الإنتاج البرامجي الملائم  لكل إقليم بما يدعم الهوية.

واختتمت: "الهوية تتكون بتكامل من الثقافة والإعلام والسينما والمسرح والفن وجميع المقومات الأخرى التى تخدم البناء الصحيح دون أي تشويش".

الهوية الوطنية المصرية الثقافة والهوية الوطنية الحوار الوطنى الشخصية المصرية الفكر السلفي دعم الهوية الوطنية درية شرف الدين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي