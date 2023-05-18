درية شرف الدين: لا بد من مواجهة الفكر السلفى للحفاظ على الهوية المصرية

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مصر امتلكت مؤخرًا قناة وثائقية وعلينا استغلالها بصورة أفضل لدعم الهوية الوطنية المصرية من خلال أعمال تاريخية من شأنها تعميق حقيقى للهوية الوطنية خاصة أن مصر تملك نقاطًا مضيئة بتاريخها وعلينا استغلاله لصالحنا خلال الفترة الجارية.

وأكدت شرف الدين، في كلمتها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، ضرورة عدم ترك الهوية الوطنية المصرية لمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تشكل جزءًا كبيرًا من الهوية الحديثة للمواطنين.

ولفتت إلى أنه قد آن الأوان أيضًا لدى وزارة التربية والتعليم بتعاون الجهات المعنية أن تقوم بدورها بشأن الحفاظ على الهوية لدى النشء، وخاصة على مستوى الكتب المدرسية التي تتناول تاريخ مصر والمليئة بالأخطاء الكارثية، مشددة على ضرورة أن نكون أمام مساعٍ كبيرة بشأن الحفاظ على ملامح الشخصية المصرية والمواجهة بحسم لانتشار الفكر السلفي الذي ينال من الهوية الوطنية المصرية، مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للثروة المهملة في القنوات الإقليمية في مصر، وذلك بدعم الإنتاج البرامجي الملائم لكل إقليم بما يدعم الهوية.

واختتمت: "الهوية تتكون بتكامل من الثقافة والإعلام والسينما والمسرح والفن وجميع المقومات الأخرى التى تخدم البناء الصحيح دون أي تشويش".