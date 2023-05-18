الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حي أول المحلة: تطوير 4 مناطق عشوائية.. وتدشين طريق مواز لشارع البحر

أحمد المغاوري رئيس
أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة

قال أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة، إن المحافظة كان بها 4 مناطق عشوائية تم طويرها كاملة، حيث شملت أعمال التطوير رصف البنية التحتية والإنارة والغاز ومياه الصرف الصحي. 

وأضاف "المغاوري"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس:"المنطقة الواحدة تم تطويرها بشكل كامل، فهناك منطقة بها 37 شارعًا داخليًا وأخرى بها 15 شارع مثل سكة المزلقان، والمواطن شعر بالتغيير بفضل القيادة السياسية والمتابعة من محافظ الغربية". 

وتابع رئيس حي أول المحلة:"لدينا مشروعات عملاقة مثل كورنيش المحلة بطول 6 كم و400 متر، وتم الإنشاء فيه منذ 7 شهور على 2 مرحلة، الأولى بطول 1700 متر والمنطقة الثانية يتم العمل فيها على التدبيش، وفي شهر نوفمبر المقبل سيكون هناك طريق موازٍ لشارع البحر بطول 6 كم على 3 مراحل، تم الانتهاء من أولها، والمرحلة الثانية انتهت أيضًا، والمرحلة الثالثة يتم العمل على إنهائها".

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