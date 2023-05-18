الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى: العلاقات المصرية السعودية حتمية استراتيجية للعمل العربى

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية السعودية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العلاقات المصرية السعودية تشكل "الحتمية الاستراتيجية" على حد تعبيره.

وأضاف خلال تواجده في جدة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين مصر والسعودية هي حجر الزاوية للنظام الإقليمي العربي، فكلما كان هناك تفاهم مصري سعودي وزخم في العلاقات بين البلدين، انعكس ذلك بالنفع على منظومة العمل العربي المشترك وعلى العلاقات بين الدول العربية، وكذلك العلاقات العربية مع الغرب.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن العلاقات المصرية السعودية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتسمت بالكثير من الزخم والدفء، والتعاون في المجالات المختلفة وحتى تنسيق المواقف ويدعمها إرث متعمق بين الشعبين.

قمة جدة انعقاد جدة العلاقات المصرية السعودية مصر والسعودية الرئيس السيسي

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