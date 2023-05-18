"إي فاينانس" تدرس التوسعات الخارجية في إفريقيا والشرق الأوسط الفترة المقبلة

بالتعاون مع الصندوق السيادي السعودي

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة انطلقت نحو العام الجديد بأسس قوية، وتمكنت من إحراز إنجازات قوية بمختلف القطاعات، بفضل نجاحها في جني ثمار نموذج أعمالها الفريد الذي يتسم بأعلى درجات المرونة والفعالية، بالإضافة إلى الجودة العالية لباقة خدماتها الشاملة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يعكس التزام المجموعة بالتميز وقدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المالية والتشغيلية مهما بلغت التحديات المحيطة.

وأضاف سرحان، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المجموعة تمكنت من تنمية الإيرادات بنسبة سنوية 37.3% إلى 768.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل الأداء القوي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التي واصلت تحقيق عائدات قوية من قطاع خدمات الحوسبة السحابية، ما يعكس المردود الإيجابي للاستثمارات التي ضختها المجموعة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع.

وعلى صعيد التوسعات الاستراتيجية خارج السوق المصرية، تسعى المجموعة للتوسع خارج البلاد من خلال خطة طموحة للدخول الي السوق السعودي وعدد من الاسواق العربية بالتعاون مع الصندوق السيادي السعودي، وقد خطت “إي فاينانس” الخطوة الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ثقة السعودية وكذلك بدء إجراءات إنشاء فرع للشركة بالمملكة السعودية والذي يتوقع بدء العمل من خلاله في النصف الثاني من ٢٠٢٣.

كما أكد سرحان على استمرار المجموعة في دراسة تلك التوسعات مع تنويع مصادر الإيرادات، حيث تقوم حاليًا بإجراء مباحثات مع مجموعة من المؤسسات والكيانات الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط لتقييم الفرص الواعدة التي تتماشى مع أهداف المجموعة.

وأعرب سرحان عن امتنانه بنجاح المجموعة في مواصلة مسار النمو وتحقيق نتائج متميزة خلال الربع الأول من العام الجاري مشيرا إلى نمو إيرادات قطاع معاملات تحصيل الرسوم المتغيرة، حيث نجح في تسجيل إيرادات بقيمة 195.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، وهو نمو سنوي بمعدل 78.2%، مما ساهم في تعزيز نمو إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة.

يأتي نمو الإيرادات خلال الفترة أيضًا على خلفية نمو نتائج «eAswaaq»، التي تواصل جهودها في رقمنة القطاعات الاستراتيجية في مصر، كما حققت شركة «خالص» نموًا قويًا على خلفية الأداء المتميز لأنشطة تجميع ومعالجة الفواتير.

وعلى هذه الخلفية، نجحت المجموعة في تسجيل صافي ربح 281.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 وهو نمو سنوي بمعدل 40.8%، مصحوبًا بهامش صافي ربح 36.7%. ويعكس ذلك الإيرادات القوية التي حققتها المجموعة خلال الفترة، ونمو تدفقات الإيرادات من المصادر المتميزة بهامش ربحيتها المرتفعة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الإدارة للحد من مخاطر عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأوضح سرحان أن المجموعة استهلت هذا العام بخطوات ثابتة نحو تعظيم القيمة من مصادر الإيرادات الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم مسار النمو المخطط. فقد نجحت المجموعة في طرح حلول التذاكر الرقمية للمزارات السياحية الرئيسية في مصر، وهو ما يتماشى مع التزامها بالاستثمار في قطاع السياحة المزدهر. حيث تغطي هذه المنظومة الآن نحو 47 موقعًا سياحيًا مع تحقيق إيرادات قوية.

وتابع سرحان أن المجموعة تقوم بالتوازي مع هذه الجهود بتعزيز أداء الشركات المستثمر بها، وفي مقدمتها شركة «e-Tax» التي نجحت في تعظيم القيمة من خدماتها المقدمة، بما في ذلك خدمات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تجاوز إجمالي الفواتير الإلكترونية الصادرة حاجز المليون فاتورة يوميًا، مع استمرار نمو هذا الحجم نتيجة تزايد المؤسسات والأفراد المنضمين إلى هذه المنظومة. وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت «e-Tax» شراكة استراتيجية مع مصلحة الضرائب المصرية خلال شهر مارس الماضي لإطلاق أول منظومة حكومية تستهدف توحيد معايير حساب ضرائب الأجور والرواتب.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تقديم حلول رقمية تساهم في الارتقاء بكفاءة العمليات الحكومية من جهة، وقيادة دفة التحول الرقمي في مصر من جهة أخرى. وفي إطار استراتيجيتها التوسعية وأهداف الاستثمارية المعلنة؛ اتخذت المجوعة أولى خطوات التوسع خارج السوق المصرية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ثقة لخدمات الأعمال"، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي الابتكارية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وتتيح هذه الشراكة للمجموعة التواجد في سوق المملكة والتوسع بأنشطتها وأعمالها. واستكمالاً لهذه الجهود، تتطلع المجموعة إلى إطلاق أول فرع لها بالمملكة بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من عام 2023، ليكون باكورة التوسع بأعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي إطار حرص المجموعة على مواكبة التغيرات التي يشهدها المشهد الاستثماري العام، ومواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية واقتناص فرص النمو، أوضح سرحان أن المجموعة قامت مؤخرًا باستحداث قطاع جديد متخصص في تسريع وتيرة النمو عبر مختلف أرجاء المجموعة، والعمل على تعظيم القيمة من البنية التحتية القوية التي تحظى بها المجموعة، والمضي قدمًا في تحقيق أوجه التكامل بين القطاعات التابعة. كما يستهدف القطاع الجديد بصورة أساسية؛ الارتقاء بالكفاءات وتوطيد التعاون بين الشركات التابعة، وتحسين هيكل التكاليف بما يثمر عن تعزيز مستويات الربحية.

واستكمالا لهذه الجهود، أضاف سرحان أن المجموعة تمضي قدمًا نحو الارتقاء بكفاءة وانتاجية جميع القطاعات التابعة، بما في ذلك قطاع إصدار البطاقات التي شهد تباطؤًا خلال العام الماضي. وفي هذا الصدد، قامت الإدارة بتحسين إيرادات كل بطاقة صادرة من خلال تأمين عقود جديد بأسعار أعلى بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة إنتاج البطاقات وتعظيم القيمة من هذا النشاط بصورة ملحوظة، وبالتالي تعزيز جهود هذا القطاع لتحقيق المزيد من النجاحات وتنمية أعماله مستقبلا.

وختامًا، أكد سرحان أن نتائج الربع الأول من عام 2023 بمثابة شهادة قوية على سجل إنجازات المجموعة ونموذج الأعمال الفريد الذي تتبناها، فضلاً عن كفاءة فريق العمل الذي يمثل الركيزة المحورية لجميع النجاحات المحققة. واستشرافًا للمستقبل، جدد سرحان ثقته في قدرة فريق العمل على تعظيم العائد والقيمة للسادة المساهمين على المدى الطويل، والمضي قدما نحو تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة ومواصلة مسار النمو المستهدف، معربًا عن تفاؤله بالإنجازات وفرص النمو المستقبلية.