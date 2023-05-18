الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط 9 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر في القاهرة

زيوت طعام
زيوت طعام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن زيت - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على (9,325 طن زيت طعام) وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة مخزن زيت

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