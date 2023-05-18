انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

انتهى منذ قليل، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، باللجنة الأولي، في ثاني أيام انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

ويؤدي الطلاب في اللجنة الثانية، امتحان مادة التربية الدينية.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية الـ٣٣، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وقام مدير المديرية، بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشدداً على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها .

كما طالب مدير المديرية، بضرورة الإنتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الإنتهاء منها، وتحري الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة

المواد المتبقية من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة:

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم