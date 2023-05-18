الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 208 حالات خلال قافلة سكانية بكوم حمادة في البحيرة

القافلة
القافلة

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية صفط العنب تم خلالها تقديم الخدمات التالية في قطاع الصحة تم تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات "50 باطنة - 20 أسنان - 80 تطعيم أطفال - 15 فحص غدة درقية - 10 تحاليل - 33 تنظيم أسرة ومتابعة حوامل وتقديم مشورة" بالإضافة إلى تقديم علاج طبيعي وعلاج لغير القادرين.

كما قامت مديرية الطب البيطري بعمل حملة لرش وعلاج جماعي لعدد 280 رأس أغنام ورش عدد من الأبقار والجاموس.

كما تم صيانة 20 كشافًا ورفع 12 طن قمامة من شوارع القرية وتم خلال القافلة عقد ندوات تثقيفية وتوعوية حول أمراض السل والبروسيلا والتغذية السليمة والاهتمام بصحة الأطفال وتقديم بعض الإرشادات الزراعية التي تخص الزراعة.

ارة الصحة الأكثر احتياجا الدكتور هانى جميعة الخدمات الصحية الدكتورة نهال بلبع الظروف المعيشية

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