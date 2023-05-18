تسريب امتحان الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. والمحافظ يُقرر تأجيله للسبت

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، الذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء، بعد تسريبه، قبل 30 دقيقة من دخول الطلاب للجان، على أن يُعقد السبت المقبل.

وكانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قد رصدت تسريب أسئلة الامتحان قبل فتح اللجان بنصف ساعة.

ومن المُقرر أن تستقبل 595 لجنة امتحانية بمدارس الدقهلية، 125 ألفًا و247 طالبًا وطالبة لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية.