الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسريب امتحان الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. والمحافظ يُقرر تأجيله للسبت

امتحانات
امتحانات

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، الذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء، بعد تسريبه، قبل 30 دقيقة من دخول الطلاب للجان، على أن يُعقد السبت المقبل.

وكانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قد رصدت تسريب أسئلة الامتحان قبل فتح اللجان بنصف ساعة.

ومن المُقرر أن تستقبل 595 لجنة امتحانية بمدارس الدقهلية، 125 ألفًا و247 طالبًا وطالبة لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدراسات الاجتماعية الشهادة الاعدادية

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