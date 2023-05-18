الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد: انتظام طلاب الإعدادية باللجان لأداء امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بمقار اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية لأداء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

ويؤدي الطلاب الامتحان بمادتي الهندسة الفترة الأولى والتربية الفنية الفترة الثانية في جو يسوده الهدوء والطمأنينة للطلاب، مشيرًا إلى ضرورة استمرار متابعة الامتحانات حتى نهايتها مع مراعاة العدالة المطلقة بلجان التصحيح ليحصل كل طالب على حقه كاملًا وتكون النتيجة معبرة عن المستوى الحقيقي لكل منهم.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على  تواصل لحظي مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها فورًا.

كما تابع المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، سير منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني (دور مايو)  2022-2023.

ووجّه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الالتزام بكل المعايير من الشفافية والدقة وكل ما من شأنه عدم المساس بمصلحة الطالب، لافتًا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائي للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة ووضوح.

وبعث المهندس سيد رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب بأن العمل يسير على الوجه الأمثل ومصلحة الطالب هدف منشود للجميع، كما وجه وكيل التعليم سيد المعنيين بسرعة صرف كل المستحقات المالية الخاصة بأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكيل التعلي بالوادي الجديد إنتظام طلاب الشهادة الإعدادية اللجان الامتحانية جو يسوده الهدوء والطمأنينة مراعاة العدالة بلجان التصحيح غرف العمليات تواصل لحظى

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": انفجارات قوية إثر قصف مكثف نفذه الجيش السودانى ضد الدعم السريع

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر السوشيال ميديا (صور)

اليوم.. الحكم على 4 متهمين في "خلية الزيتون" الإرهابية

صحيفة سعودية: الدول العربية فى أمّس الحاجة للتوحد ونبذ الاختلافات

صحيفة بحرينية: "إعلان مملكة البحرين" يؤكد مكانة مصر فى محيطيها العربى والإقليمى

مصرع أم وطفليها في حريق شقة بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟