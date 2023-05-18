تعليم الوادى الجديد: انتظام طلاب الإعدادية باللجان لأداء امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بمقار اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية لأداء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

ويؤدي الطلاب الامتحان بمادتي الهندسة الفترة الأولى والتربية الفنية الفترة الثانية في جو يسوده الهدوء والطمأنينة للطلاب، مشيرًا إلى ضرورة استمرار متابعة الامتحانات حتى نهايتها مع مراعاة العدالة المطلقة بلجان التصحيح ليحصل كل طالب على حقه كاملًا وتكون النتيجة معبرة عن المستوى الحقيقي لكل منهم.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل لحظي مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها فورًا.

كما تابع المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، سير منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني (دور مايو) 2022-2023.

ووجّه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الالتزام بكل المعايير من الشفافية والدقة وكل ما من شأنه عدم المساس بمصلحة الطالب، لافتًا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائي للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة ووضوح.

وبعث المهندس سيد رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب بأن العمل يسير على الوجه الأمثل ومصلحة الطالب هدف منشود للجميع، كما وجه وكيل التعليم سيد المعنيين بسرعة صرف كل المستحقات المالية الخاصة بأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.