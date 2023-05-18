الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى يشكر وزارة الإعلام السعودية على تسهيل مهمة "المتحدة" فى تغطية قمة جدة

السعودية
السعودية

توجه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب على صفحته: «أتوجه بالشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولمعالي وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، وكل الزملاء في وزارة الإعلام السعودية على حفاوة الاستقبال وتسيير كل الأمور لإتمام التغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية المقرر انعقادها في جدة».

وأضاف الطاهري: «وبشكل مباشر أشعر بامتنان حقيقي لما لمسته اليوم من تعاون لإتمام عملية البث المباشر للقنوات الإخبارية للشركة المتحدة «إكسترا نيوز - القاهرة الإخبارية»، وهو ما جرى بالكثير من الحرفية والمحبة الصادقة والتقدير الذي يجد أصله في روابط صلبة تجمع بين (القاهرة والرياض) في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.. كل الشكر».

الطاهري أحمد الطاهري المتحدة قمة جدة السعودية

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