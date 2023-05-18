سويلم يبحث مع سفير التشيك التعاون في مجال الموارد المائية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسفير إيفان جوكى سفير دولة التشيك فى مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والتشيك في مجال الموارد المائية.

ورحب الدكتور سويلم بالسفير، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر والتشيك خلال السنوات الماضية، مؤكداً على رغبته في استمرار هذا التعاون المتميز وتعزيزه خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر السفير عن شكره للدكتور سويلم على حسن الاستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول مسودة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.

وأوضح الدكتور سويلم أن الشركات التشيكية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات بمحطات الرفع تعد من أكبر الشركاء الموردين لوحدات الطلمبات بالمحطات ومكوناتها لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، حيث تم توريد حوالى عدد ٢٠٠ طلمبة تستخدم فى ٥٠ محطة رفع تمثل حوالى ١٠% من إجمالي أعداد المحطات على مستوى الجمهورية.

وتم التباحث خلال اللقاء حول أهمية تعزيز التعاون ونقل خبرات الجانب التشيكى للجانب المصرى فى مجال تصنيع قطع الغيار لوحدات الطلمبات وأعمال صيانة مكونات الطلمبات، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلي لإجراء أعمال الصيانة العاجلة والعمرات لوحدات الطلمبات وصناديق التروس بالتعاون مع الجانب التشيكى، كما تم التباحث حول دراسة تصنيع قطع الغيار الإستيرادية للمهمات الموردة من الشركات التشيكية من خلال شراكة بين الشركات التشيكية والشركات المصرية الوطنية ، وكذا دراسة التعاون في تطوير وتنفيذ برامج للمساعدة في إعداد خطط الصيانة لوحدات الطلمبات بالمحطات، وكذا تطوير نظم تقييم الحالة الفنية لوحدات الطلمبات وتحديد مدى إحتياجها للإحلال والتجديد الكلى أو الجزئي أو العمرات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والتشيكى فى المجال البحثى، من خلال التنسيق بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة والجامعات والمراكز البحثية بدولة التشيك ، وخاصة فى مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للتوسع الزراعى واستخدام نظم الرى الحديث والرى الذكى، والتعاون البحثى لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد وتوفير إستهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع ، بالاضافة لقيام الجانب التشيكى بتوفير دورات تدريبية فى مجال المياه للمتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجها بالدعوة للجانب التشيكى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب التشيكى بالمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده فى نهاية شهر أكتوبر القادم، حيث أكد السفير التشيكى على حرص بلاده على المشاركة بوفد رفيع المستوى في فعاليات الأسبوع، في ظل إدراك الجانب التشيكى لأهمية هذا المؤتمر الدولى.