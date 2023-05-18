تكريم المتميزات.. ميناء دمياط ينظم احتفالية اليوم العالمى للمرأة

هنأ اللواء أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط، وذلك لجهودهن المخلصة التي أسهمت في تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقًا لمفهوم المساواة في الواجبات والحقوق بين الجنسين، تزامنًا مع اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري والذى دعت المنظمة البحرية الدولية (IMO) للاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام.

وبهذه المناسبة قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من المتميزات من الكوادر النسائية بإدارات الهيئة المختلفة كنماذج لباقي الزميلات العاملات تقديرًا وعرفانًا لهن كجزء من نسيج العاملين بهيئة ميناء دمياط، كما قام بتكريم ممثلة ميناء دمياط الزميلة الفائزة بجائزة التميز للمرأة العاملة بالقطاع البحري لهذا العام والتي فازت بها متفوقة على جميع السيدات المرشحات على مستوى كل الجهات التابعة لقطاع النقل البحري المصري.

وأوضح اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع الكوادر النسائية بالهيئة، حيث كان ميناء دمياط في طليعة الموانئ المصرية التي اهتمت بتطوير القدرات المهنية وتوفير بيئة العمل الملائمة لتأهيل الزميلات لتولى المناصب القيادية والإشرافية في مختلف إدارات الهيئة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

شهد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب في مشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط YEP MED ببرنامج التعاون عبر الحدود التابع للاتحاد الأوروبي، حيث قام بالتوقيع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إلى جانب ممثلي عدد من كبرى الشركات العاملة بالميناء ومعهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.