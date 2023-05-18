الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفجارات عدة في كييف والسلطات تناشد السكان الذهاب للملاجئ

أرشيفية
أرشيفية

دوت انفجارات عدّة، فجر الخميس، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكان، الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد قال سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق "تليجرام" إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة، يجري التحقّق من البيانات الخاصة بالضحايا والأضرار".

بدوره أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد، تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.

- "الدفاع الروسية": مقتل 735 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة خلال 24 ساعة

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 735 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة ضخم ومجهز في نيكولاييف خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أصابت مستودع ذخيرة كبير مجهز على أراضي شركة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف، كما أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في كوبيانسك أسفرت عن مقتل 115 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و7 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر Msta-B.

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