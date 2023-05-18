ماذا يفعل الأهلى عند فوزه فى الذهاب بنصف نهائى دورى الأبطال؟

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء على ستاد القاهرة.

ويعد الانتصار خارج الديار وبنتيجة كبيرة في الذهاب بشرى سارة للنادي الأهلي وجماهيره، خاصةً أن المارد الأحمر فاز في ذهاب نصف النهائي خارج الديار 4 مرات فقط.

وفي كل مرة كان يُكمل الأهلي المشوار إلى نهائي المسابقة ويتمكن من حصد اللقب.

وخاض الأهلي 18 مباراة خارج الديار في لقاءات نصف النهائي، فاز في 4 من المواجهات وتعادل في مثلها.

الأهلي فاز ذهابًا على الزمالك في نصف النهائي نسخة 2005 بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز إيابًا 2-0 ويحصد اللقب في النهاية.

وفي عام 2020، تغلب الأهلي على الوداد المغربي ذهابًا في مركب محمد الخامس بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز في القاهرة بنتيجة 3-1 ويحصد اللقب على حساب الزمالك.

وفي عام 2021، فاز على الترجي في رادس بهدف دون رد ضمن ذهاب نصف النهائي، قبل أن يفوز في الإياب بثلاثية نظيفة ويحصد اللقب بعد الانتصار على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ويسعى الأهلي لتأمين عبوره إلى النهائي بحثًا عن اللقب الحادي عشر في تاريخه.