الليلة.. افتتاح معرضى "أنطولوجيا الخط واللون" و"جمال" فى دار الأويرا المصرية

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الاوبرا المصرية، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، والفنان حسام دياب في السادسة من مساء اليوم الخميس، بقاعة صلاح طاهر، معرض بعنوان "جمال" للفنانين جلال المسرى ومحمد غالب.

يقام معرض “جمال”، فى إطار تكامل الفنون والتعاون الفنى المثمر بين الفنانين ويضم أكثر من 100 عمل فني تعكس أوجه الجمال المحيطة بنا، من أماكن ووجوه، بالإضافة إلى أعمال مشتركة للفنانين جلال المسرى ومحمد غالب، فى تجربة فريدة للمزج بين الفوتوغرافيا والفن التشكيلي.

افتتاح معرض “أنطولوجيا الخط واللون”

في سياق متصل، يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساء اليوم أيضا، معرض بعنوان "أنطولوجيا الخط واللون" للفنانة دعاء سالم بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية.

يتناول معرض “أنطولوجيا الخط واللون”، لوحات تصميمية تتحدث عن أنطولوجيا الخط واللون والتي تكون ذات منحني انطباعي من خلال الرجوع لأصل الأشياء في اللوحة التصميمية، وبلوغ عمق المحسوس فيها من خلال حركة الخطوط وتنوع ألوانها وتأثيراتها الميتافيزيقية من ناحية انطباعية ذاتية للفنانة.

يذكر أن الفنانة الدكتورة دعاء سالم من مواليد الأردن وتعمل أستاذ التصميم المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وأقامت العديد من المعارض الخاصة منها معرض “ماندراين” و“أنامل ديناميكية”.

ويستمر المعرضان “جمال”، و“أنطولوجيا الخط واللون”، حتى 24 مايو الجاري.

ــ أوبرا الإسكندرية تحيي حفل ذكرى الفنانة الكبيرة وردة

في سياق متصل، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك لإحياء ذكرى الفنانة وردة الجزائرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الفنانة الراحلة، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "سهرة" أداء الفرقة الموسيقية على عيني أداء حنين، مالي، بلاش تفارق.

وفي الفاصل الثاني يشارك عازف القانون الأول الدكتور ماجد سرور بمقطوعة "في يوم وليلة"، ثم تقدم الفنانة ولاء طلبة "بتونس بيك"، ليلي يا ليالي أداء الفنانة آلاء أيوب، وتشدو الفنانة إيمان عبد الغني بـ “أحضنوا الأيام”، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من أغاني الفنانة الراحلة.