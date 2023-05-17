الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن علاقته بزوجته.. محمد رضوان: "مسرح الطليعة شاهد على حبنا"

محمد رضوان
محمد رضوان

كشف الفنان محمد رضوان، تفاصيل قصة الحب التي عاشها مع زوجته والتي دارت أحداثها بمسرح الطليعة بعد تخرجه من معهد فنون مسرحية.

أول لقاء كان وسط الجمهور

وقال "رضوان"، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إن زوجته وأسرتها كان يحضرون لمشاهدة المسرحية التي قدمها في مسرح "صلاح عبدالصبور"، والجمهور قريب وهو لم يعتد النظر للجمهور، مشيرًا إلى أنه وقتها لم يستطع رفع عينيه من عليها وجذبته إليها وكأنه يمثل المسرحية لها وحدها.

وأضاف، أنه تعرف عليها بعد انتهاء المسرحية وأصبحوا أصدقاء من بعدها وتقدم لخطبتها، مؤكدًا أنه كان قلقًا جدًا وقتها لأنه كان في بدايته ولم يكن قد تم تعينه في المسرح ومرتبه بعد التعين كان 105 جنيهًا، وأخبرها بذلك وعلقت أنها لا تشعر بالسعادة بدون مشقة.

محمد رضوان قصة الحب زوجته مسرح الطليعة البداية

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