الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصطفي هارب يستعرض خطة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بأخميم الجديدة

المهندس مصطفى هارب
المهندس مصطفى هارب

أعلن المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه جار استكمال تنفيذ 12 عمارة سكنية بواقع 288 وحدة، ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وفقا لخطة الدولة لتنمية الصعيد. 

وقال “هارب” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إن إجمالي التكلفة بلغ نحو 52  مليون جنيه، مُشيرًا إلى تجاوز نسب الإنجاز بالمشروع لنحو 75%‎، مؤكدًا أنه جاري تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية.

وأضاف رئيس جهاز "أخميم الجديدة"، أنه جار تنفيذ مشروع ملعب ثلاثي خماسي على مساحة 8600 متر مربع تقريبًا، وقد تصل الملعب نحو 5 ملايين جنيه و بينما سجلت نسبة الإنجاز العينى المشروع لنحو 70‎%‎  ، مؤكدا علي اهتمام وتكثيف  المشاريع الخدميه و ذلك للعمل على زيادة عوامل الجذب بالمدينة .

وأستعرض  المهندس  مصطفي هارب رئيس جهاز مدينة اخميم الجديدة ، مرحلة انجاز تنفيذ لمشروع  (٩) عمارة سكينة لمشروع  الإسكان الاجتماعب بمشروع ٢١٦ وحده سكنيه التي تم الاستلام الابتدائي للعمارات و جاري الانتهاء من  أعمال الموقع العام بالمشروع. 

واستكمل رئيس جهاز مدينة اخميم خطة تنفيذ مشروعات السكينة  وذلك لتنفيذ 11 عمارة لمشروع الإسكان الاجتماعي  بواقع 264 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه.

اسكان الاجتماعى أخميم الجديدة اهتمام تنفيذ مشروعات خطة الدولة لتنمية الصعيد مدينة أخميم الجديدة يستعرض خطة

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