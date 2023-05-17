محمد الحبابى: القمة العربية بالسعودية تدعوا لتوحد العرب وصنع قرار سياسى موحد

قال محمد الحبابي، أستاذ العلاقات الدولية، إن عودة العلاقات السعودية الإيرانية ألقت بظلالها على دول الجوار مثل العراق وسوريا، وكذلك الهدنة باليمن.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاختلاف في وجهات النظر أضاع الأمن في السودان، والقمة العربية في السعودية، تقول لا لجميع الخلافات وأنه يجب توحد العرب في الكلمة وصنع قرار سياسي موحد.

وتابع أن العالم يوجه العديد من التحديات منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة النفط، والغاز ونقص سلاسل الغذاء، ومن هنا لابد أن يكون العرب قلوبهم على بعض ويعالجون مشاكلهم بأنفسهم.

الأزمة السودانية والتوسط للهدنة

وأشار إلى أنه يوجد لجنة ثلاثية تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى رباعية تشمل الدول الثلاثة بالإضافة إلى المملكة المتحدة، واللجنتان بهما ممثلي للجيش السوداني والدعم السريع، للوصول لهدنة ولفتح ممرات إنسانية، ودخول لجان الإغاثة، مؤكدًا أن هناك 20 خطوة مطلوبة من الطرفين.