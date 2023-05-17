الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتى يتحدث عن تبديل روديجير ومستقبله مع ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على التغيير الذي أجراه على تشكيل فريقه قبل مباراة اليوم.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم.

واختار أنشيلوتي الدفع بالبرازيلي إيدير ميليتاو في الدفاع بدلًا من الألماني أنطونيو روديجير، الذي خاض مباراة الذهاب، طالع تشكيل الفريقين من هنا.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات تليفزيونية قبل المباراة: "روديجير يستحق المشاركة أساسيًا أيضًا، لكن المباراة ستكون طويلة ودكة البدلاء قد يكون لها مساهمة مهمة".

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف لكل منهما.

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن مستقبله مع ريال مدريد قائلًا: "لا أعرف إذا كان ريال مدريد آخر نادٍ في مسيرتي، قُلت ذلك مرة ولكنني لا أعرف".

واستطرد: "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، إنه عائلة كبيرة؛ هناك العديد من الشائعات عن مستقبلي كمدير فني للبرازيل ولكن ثق بي لا يوجد شيء حقيقي، سأبقى هنا طالما هم يريدون استمراري، سأكون دائمًا مشجع كبير لريال مدريد".

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