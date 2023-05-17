الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يقود هجوم مان سيتي لمباراة الريال بدوري أبطال أوروبا

هالاند
هالاند

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود النرويجي إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

وتعادل الفريقين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بهدف لكل منهما.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا


وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي.

وسط الملعب: رودري، إلكاي جندوجان، كيفن دي بروين.

الهجوم: بيرناردو سيلفا، إرلينج هالاند، جاك جريليتش.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، كارسون، كالفين فيليبس، أيمريك لابورتي، كول بالمر، ريكو لويس كلوديو جوميز، فيل فودين، رياض محرز، جوليان ألفاريز".

تشكيل ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: أندريه لونين - أنطونيو روديجر - ماركو أسينسيو - جيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - إيدين هازارد - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - فيرلاند ميندي - ماريانو دياز.

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