الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ناقد في «حديث الأربعاء»: الحديث عن سيد الوكيل إبحار في محيط

احتفالية صالون الأربعاء
احتفالية "صالون الأربعاء" بمجمل أعمال سيد الوكيل

بدأت، مساء الأربعاء، احتفالية عن مجمل أعمال الكاتب القصصي سيد الوكيل ضمن فعاليات صالون "حديث الأربعاء"، والذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ بحضور الأكاديمية د.هدى عطية، والناقد الأكاديمي الدكتور نجدي عبد الستار وإدارة اللقاء الدكتور شهد النجار.

وقال الدكتور مجدي عبد الستار إن الحديث عن سيد الوكيل بمثابة الإبحار في محيط، مشيرًا إلى أن بداية تعارفه به جاءت عبر الناقدة والأكاديمية هدى عطية التي أسندت له أن يكون بحثه عن كتابات سيد الوكيل، لافتًا إلى أن سيد الوكيل منذ الرواية الأولى كان لديه اتجاه محدد عبر منظور فني ورؤية بعينها يخاطب القارىء بها ومنها رواية "فوق الحياة قليلاً".

لا يتوفر وصف.

ولفت عبد الستار إلى أن عمل سيد الوكيل الأول جاءت الرواية مكونه من 5 متتاليات، كانت تتحدث عن حياة الشاعر من مشقة وتعب والم، لافتاً إلى أن سيد الوكيل عبر اعماله اختار لنفسه نوعا جديدا من الكتابة يربط القارئ بموضوعاته ارتباطا وثيقًا. 

وَلفت عبد الستار الي ان ابرز السمات التي تتميز بها اعمال سيد الوكيل هي الإحالة فمثلا روايته" الحالة دايت" يتناول الحديث عن حالة الفقد، وتبلد الاحاسيس وفقد الهوية، والشعور بالغربة وغيرها ، إلى جانب طرح ومناقشة العديد من القضايا الانسانية والتي منها قضية شخصيات "البدون".

لا يتوفر وصف.

وتابع أن من ضمن سمات كتابة الوكيل هو السخرية من الواقع، والتي تتناول حياة الكاتب المبدع، والتي لا يأخذ فيها الاديب حقه.

أشار عبد الستار إلى أن كتابات سيد الوكيل تجلد التاريخ وطرح ومناقشة القضايا المسكوت عنه عبر صبغة إبداعية ومنها مناقشة "المثلية الجنسية" في "شارع بسادة"، وان عالم الكاتب سيد الوكيل متجدد طول الوقت.

لا يتوفر وصف.

ويعتبر سيد الوكيل من أهم كتاب الرواية والقصة، وله العديد من الأعمال، منها: المجموعات القصصية: "أيام هند"، "للروح غناها"، "مثل واحد آخر"، ومن الروايات "فوق الحياة قليلًا"، "شارع بسادة"، ومن الأعمال النقدية: "أفضية الذات" قراءة في اتجاهات السرد القصصي، "مقامات في حضرة المحترم"، “مدارات في الأدب والنقد”.

الكاتب القصصي سيد الوكيل صالون حديث الأربعاء صندوق التنمية الثقافية دكتور هدى عطية نجدي عبد الستار الدكتور شهد النجار

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

رئيس الوزراء فى عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟