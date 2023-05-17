جو بايدن يغادر واشنطن إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبعة

ذهب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبعة، قائلا: "هناك عمل يتعين القيام به على المسرح العالمي، أثناء توجهه إلى طوكيو يوم الأربعاء للتشاور مع الحلفاء بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وتأكيد الصين في المحيط الهادئ في نفس الوقت الذي تلوح فيه مواجهة حد الديون في الداخل.

مع محادثات عالية المخاطر جارية في واشنطن لتجنب التخلف عن السداد الفيدرالي، تعهد بايدن بالبقاء على "اتصال دائم" مع المفاوضين في الكابيتول أثناء إدارته للدبلوماسية الدولية".

غادر الرئيس واشنطن على متن طائرة الرئاسة بعد يوم من إلغاء خطط توقف تاريخي في بابوا غينيا الجديدة وزيارة مهمة إلى أستراليا وسط المواجهة مع الجمهوريين في مجلس النواب حول رفع حد الديون الفيدرالية.

كان من المفترض أن تكون الرحلة التي تشمل ثلاث دول بمثابة استعراض للقيادة العالمية المظفرة، وبدلا من ذلك هددت بأن تصبح تذكيرا مقطوعا بكيفية تقويض الخلافات الحزبية من مكانة الولايات المتحدة على المسرح العالمي.

وقال بايدن في تصريحات قبل مغادرته البيت الأبيض: "لقد قطعت رحلتي لفترة قصيرة من أجل أن أكون هنا في المفاوضات النهائية وأوقع الاتفاق مع زعيم الأغلبية". "لقد أوضحت أن أمريكا ليست دولة ميتة، نحن ندفع فواتيرنا".

بالنسبة لبايدن، فإن الديناميكيات المتشابكة لأزمة الديون وغزوه للخارج سلطت الضوء على جانبين رئيسيين من رئاسته- جهوده لتأكيد براعة الولايات المتحدة على المسرح الدولي ومعالجة المخاوف الاقتصادية في الداخل. كما أنهم يلعبون في الوقت الذي يلعب فيه بايدن الأسابيع الأولى من ترشيحه لإعادة الانتخاب، مما يضيف إيحاءات سياسية للوضع.

وكان الرئيس بايدن لا يزال على استعداد لحضور القمة السنوية لمجموعة الدول السبع للديمقراطيات المتقدمة في هيروشيما، حيث من المقرر أن يحتل الدعم المستمر للهجوم المضاد المتوقع لأوكرانيا ضد روسيا مركز الصدارة، إلى جانب قضايا الاقتصاد والمناخ والتنمية العالمية. بعد مرور أكثر من عام على غزو موسكو، قام بايدن وحلفاؤه بتسليح كييف بأسلحة أكثر تقدما وفرضوا عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي، على الرغم من أن الحفاظ على العزم أصبح أكثر صعوبة في واشنطن وعواصم عالمية أخرى.