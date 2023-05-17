الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشهد احتفالية انتهاء العام الدراسي لطلاب قسم المنازلات والرياضات الفردية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، احتفالية انتهاء العام الدراسي لطلاب كلية التربية الرياضية بتخصص المنازلات والرياضات الفردية، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي بإشراف وحضور  الدكتوى طارق صلاح عميد الكلية، والدكتور عمرو سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف عبد الرحمن، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم فتحي رئيس قسم المنازلات، وحضور كثيف من الطلاب وأولياء الأمور.

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تضمن الحفل عروض كاراتيه و تايكوندو وكونغ فو لطلاب القسم شارك فيها أكثر من 200 من الطلبة والطالبات، أظهرت ما يتمتعون به من مهارات الدفاع عن النفس، ومستوى اللياقة البدنية والحركية وكفاءة التدريب وكفاءة التدريب لأعضاء هيئة التدريس بالقسم والتي قامت بتصميمه وتنفيذه الدكتورة بسمات محمد علي.

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وأشاد  رئيس الجامعة بما قدمه الطلاب من عروض رياضية، وتمثيل طلابها المشرف للجامعة في كافة المحافل والمشاركات على مستوى الجامعات المصرية، متمنياً الاستمرار في هذا التميز للكلية، ومثمناً جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس القائمين علي التنظيم، لتحقيق رؤية الكلية في توسيع قاعدة الممارسة لألعاب الدفاع عن النفس وصقل مهارات الطلاب.

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يذكر أن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، كان قد افتتح أمس المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى جميع كليات الجامعة، وذلك تحت شعار "بالإبداع والابتكار تحيا مصر"، والذي أُقيم بقاعة المعارض بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالحرم الجامعي؛ ليضم المبتكرين من طلاب وخريجين وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، وذلك في المجالات الهندسية والإلكترونيات والميكاترونيات وفي المجال الزراعي، والاختراعات والابتكارات والبرمجيات والمشاريع الصغيرة المنتجة، والصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية، والمنتجات الفنية، والوسائل التعليمية المبتكرة.

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شهد افتتاح المعرض عمداء الكليات ووكلائها والقيادات الجامعية، ومنسقي المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال على مستوى الكليات، وقيادات المحافظة بجهاز المشروعات.

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جامعة المنيا احتفالية انتهاء اعام الدراسي الالعاب والفنون القتالية كلية التربة ارياضية الدكتور طارق صلاح عميد تربية رياضية المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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