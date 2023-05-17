الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تحتفل بالمتفوقين من ذوي الإعاقة البصرية بجامعة الفيوم

الإعاقة البصرية
الإعاقة البصرية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعية الشرعية وجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، حفلًا لتوزيع أجهزة “لاب توب” على أعضاء هيئة التدريس والعاملين من ذوى الإعاقة البصرية بالجامعة وتكريم  الطلاب الفائقين بالدراسات العليا.

وانطلق الحفل برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وجاءت الاحتفالية ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع التى أطلقتها وزارة التضامن  بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، حيث تم توفير أجهزة لاب توب ناطقة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من ذوى الإعاقة البصرية بالجامعة وطلاب الدراسات العليا استكمالا للمراحل السابقة.

وأشار مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دعم الوزارة لذوى الهمم من خلال المبادرات المختلفة، لافتا إلى ان الجهود المبذولة مع مؤسسة الأورمان الشريكة فى دعم ذوى الإعاقة البصرية بالجامعات بهدف تيسير وتذليل الصعوبات للطالب الجامعى واعضاء هيئة التدريس من ذوى الهمم لتحقيق نجاح دراسى متميز .
   
كما أشار “هاشم” إلى جهود وزارة التضامن الإجتماعى في دعم الطلاب الفائقين من خلال مباردة حضانات الفائقين لتشمل تكريم ودعم الطلاب المتميزة المتفوقة دراسياً ، كذا الفائقين من طلاب الدراسات  ذات المشروعات البحثية  المتميزة على مستوى الدراسات العليا، ولقد أوضح مستشار الوزيرة إلى توسع منحة حاضنات الفائقين بالتعاون مع الجمعية الشرعية لتشمل 10 كليات  بدلاً من 5، مؤكداً سعى الوزارة للإهتمام بالطالب الجامعى وحرصها  علي توفير إحيتاجاته، حيث قامت وزارة التضامن بدفع المديونات عن الطلاب المتعثرين بإجمالي 1221 طالب من جامعة الفيوم. 

وعلي هامش الاحتفالية تم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية علي العاملين بجامعة الفيوم وذلك بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلة.

الإعاقة البصرية أعضاء هيئة التدريس والعاملين التضامن الاجتماعي الجمعية الشرعية الدكتور أحمد الأنصارى

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