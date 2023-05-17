بيراميدز يعبر راية بصعوبة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره راية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل هدفا المباراة لصالح بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقتين 15 و85 من عمر المباراة.

وكان كريم حافظ قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول تصدى لها الحارس حسين عبد الخالق.

وأتيحت لفريق راية العديد من الفرص خلال الشوط الثاني، لكنه فشل في زيارة شباك بيراميدز رغم الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الفريق.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ16 لمواجهة الاتحاد السكندري بعد تأهل زعيم الثغر على حساب السكة الحديد في دور الـ32 من المسابقة.