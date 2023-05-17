الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب بن شريفية.. تعرف على قائمة الترجى لمواجهة الأهلى

الأهلي والترجي التونسي
الأهلي والترجي التونسي

استقر أنيس البوسعيدي، المدير الفني المؤقت لفريق الترجي التونسي الذي تولى المسئولية بعد استقالة نبيل معلول على القائمة التي ستسافر إلى القاهرة اليوم استعدادًا للقاء الأهلي.

يحل الترجي ضيفًا على الأهلي في العاشرة من مساء الأحد المقبل ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد فاز ذهابًا على الترجي بثلاثية نظيفة في رادس.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية عن القائمة التي شهدت استمرار غياب السداسي غيلان الشعلالي ومحمد أبوزريق وحمدو الهوني والمعز بن شريفية ورياض بن عياد وهاني عمامو بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الترجي لمواجهة الأهلي كلا من:

خط المرمى: محمد صدقي الدبشي– حمزة الغانمي– غازي مميش

خط الدفاع: محمد بن علي– ياسين مرياح – محمد أمين توجاى– محمد علي اليعقوبي – محمد أمين بن حميدة– أمان الله مجاهد

خط الوسط: فوسيني كوليبالي– محمد علي بن رمضان– معتز زدام– غيث الوهابي– عزيز فلاح– صابر بوقرين

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة– زياد بالريمة– أنيس البدري– محمد ريان الحمروني– محمد عزيز عبيد– رشاد العرفاوي– فاروق الميموني.

بن شريفية الاهلي ضد الترجي الاهلى الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا

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