تحريات مكثفها لكشف غموض العثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها في إمبابة

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها بمنطقة إمبابة.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة، وبإجراء التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.