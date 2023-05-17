"سكك حديد مصر": استقبلنا 15 عربة روسية جديدة والتشغيل نهاية مايو الجاري

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه من المفترض البدء فى تشغيل العربات الروسية الجديدة التي وصلت مؤخرًا ضمن صفقة تضم 1300 عربية.

وتابعت مصادر داخل الهيئة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم استقبال 15 عربة جديدة ضمن الصفقة، ليبلغ إجمالي العربات الواردة منذ توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري، 770 عربة.

ولفتت المصادر الى أنه من المقرر بدء تشغيل تلك العربات الجديدة على الخط خلال الفترة المقبلة بنهاية شهر مايو الجارى، وذلك مع زيادة الضغط على قطارات الاسكندرية خلال فترة الصيف، حيث يزداد ضغط المواطنين على تلك القطارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أنه مع تشغيل العربات الروسية الجديدة وهي الدرجة الثالثة مكيفة سيزداد عدد الركاب على مرفق السكة الحديد وهو ما سيزيد من الإيردادت الخاصة بالمرفق.