بعد إنشاء مدرستين بجزيرة ببا.. مواطنة: "حياة كريمة" أنقذت مستقبل أطفالنا

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم الكثير والكثير من الخدمات لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا في جميع محافظات الجمهورية، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية و أنشاء المدارس بجانب تطوير المدارس القديمة.

كما قامت المبادرة بتطوير الوحدات الصحية وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لها لعلاج جميع المرضي.

المبادرة غيرت حياة الطلاب بعد بناء مدرستين في الجزيرة

«نسمة فتحي»، تقطن في جزيرة «ببا» التابعة لمحافظة بني سويف، كانت دائمًا تشعر بالخوف الشديد عندما يذهب أبنائها للمدرسة، وذلك بسبب بُعد المدرسة عن المنزل، كما أن الطريق المؤدي للمدرسة يحدث به الكثير من حوادث السير، وذلك جعل الكثير من سكان الجزيرة يفضلون عدم ذهاب أبنائهم للمدرسة.

وتمنت «نسمة» أن يتغير الحال وأن يكون هناك مدرسة قريبة من المنزل للاطمئنان على أبنائها، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق حلم سكان الجزيرة وأنشأت مدرسة داخل الجزيرة، بعدما قدمت الكثير من الخدمات لسكان القرية.

وتابعت لـ«الدستور» أنه في الماضي كانت أقرب مدرسة تبعد عن منازلنا نحو ساعة ونصف الساعة، وكان الطريق وعرًا، مما جعل الأهالي يفضلون عدم إرسال أطفالهم للمدرسة، خوفًا عليهم،وذلك تسبب في حرمان الكثير من الأطفال من حق التعليم.

وذكرت أن المبادرة الرئاسية جاءت وشيدت مدرستين على أعلى مستوى، تضمان ملاعب ومعامل على مستوى، وأوضحت أنها وجميع أولياء الأمور عندما رأوا المدرستين أصبحوا مطمئنين على مستقبل أبنائهم ،حيث أن المدرستين يشبه المدارس الخاصة.

وأضافت أن المبادرة نجحت في تنفيذ المشروعات التنموية خلال فترة وجيزة ، حيث أن العمال والمهندسون يعملون ليلًا ونهارًا لتحقيق حلم الأهالي الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية ووفروا الحياة الهادئة لهم ولذويهم، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بالسكان اجتماعيًا ومعيشيًا.