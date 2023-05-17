"المسرح والتغير الاجتماعى فى مصر" ندوة فى آداب بنى سويف

نظمت كلية الآداب جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة تحت عنوان المسرح والتغير الاجتماعي في مصر، والتي نظمها قسم المسرح والدراما بالكلية برئاسة الفنان الدكتور عمر فرج رئيس القسم، وذلك بالمدرج الكبير بالكلية.

بحضور الدكتور رمضان عامر عميد الكلية، والدكتور وزير عبدالوهاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزة الجوهري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محروس محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف الجيار رئيس قسم اللغة العربية بالكلية، وحاضر فيها الناقد المسرحي الكبير الدكتور محمد عبدالله حسين أستاذ النقد الحديث، ووكيل كلية دار العلوم السابق بجامعة المنيا.

وتحدث الدكتور محمد عبدالله حسين أستاذ النقد الحديث عن فن المسرح وقضايا المجتمع والعلاقة بينهما وأنها ليست بالجديدة، فقد ارتبط فن المسرح منذ بداياته ارتباطاً وثيقاً بالحياة الإنسانية، لما له من تأثير مباشر في بناء الإنسان، ووعيه بذاته وتجديد مفاهيمه ونظرته للحياة بما ينعکس على سلوكياته کفرد في إطار الجماعة التي هي محور وأساس التنمية الشاملة لأي مجتمع.

وأضاف حسين أن الکاتب المسرحي يساهم بشکل أو بآخر في تشکيل مفاهيم الحاضر في ضوء انعکاسات الماضي، فهو ابن مجتمعه وثقافته، خاضع ومتبني للمفاهيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، ومهما اتسعت قراءاته وتنوعت لا يمکن أن يعتمد عليها، ويهمل مصدرا آخر أغنى وأخصب وأکثر تفرداً وإلحاحاً، ألا وهي حياته الشخصية بکل أبعادها النفسية والوجدانية والاجتماعية وتأثره بالمحيط الثقافي والاجتماعي المحيط به.

وأكد أن الكتابة للمسرح هي تعبير للكاتب المسرحي عن تجاربه الذاتية والعامة في محاولة لتكوين صورة شاملة عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة في عصره آنذاك فهو الضمير الواعي لمجتمعه، الذي لا بد أن يبلور وجدانه، ويضع يده على نقاط الضعف والقوة، ويرى ما لا يراه الأشخاص العاديون، فهو البؤرة التي تترکز فيها تجارب الحياة التي يعيشها ذلك المجتمع، وتتجمع فيها کل الخصائص والمميزات والتحولات والاتجاهات.