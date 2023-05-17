إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالعمرانية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 10 طوابق بشارع عبدالهادي حسانين بمنطقة العمرانية الشرقية دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالهادي حسانين بمنطقة العمرانية الشرقية بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق العاشر وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.