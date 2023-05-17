الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيان مصرى أمريكى حول انعقاد الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى

مراسم عقد الاجتماع
مراسم عقد الاجتماع

عقد الاجتماع الافتتاحي للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في القاهرة، حيث ترأس السفير دكتور حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، الوفد المصري، وترأست ماريسا لاجو، نائب وزير التجارة الأمريكي الوفد الأمريكي.

وتم الإعلان عن إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر عام 2021 في واشنطن.

تفاصيل الاجتماع المصري الأمريكي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعربا عن دعمهما للمفوضية الاقتصادية المشتركة أثناء اجتماعهما في جدة، في 16 يوليو عام 2022، كما أعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأمريكي.

وناقش الوفدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتيسير الاستثمار وريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وركزت الجلسات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، فضلاً عن التعاون في إفريقيا. وقد شدد الوفدان على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد.

 وتقرر عقد الاجتماع المقبل للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة عام 2024.

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