الحكومة توجه مؤسسات الدولة: الجرأة والسرعة مطلوبة في حل المشاكل

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤسسات الدولة المختلفة بالجرأة والسرعة في تنفيذ واتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن السرعة مطلوبة في إنجاز طلبات المستثمرين.

وأضاف، خلال مؤِتمر صحفي من العاصمة الإدارية: "كل ما نروح على عملية الرقمنة كل ما هنقلل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف"، منوهًا أنه جاري العمل على إطلاق منصة إلكترونية يستطيع المستثمر من خلالها تأسيس شركة وأيضًا تصفية الشركة من خلال الموقع بدون الاحتكاك مع أي موظف.

وتابع: "وصلنا النهاردة لحوالي 200 خدمة على منصة مصر الرقمية، وكل ما نضيف خدمات جديدة على المنصة المشاكل هتتحل أسرع".