القباج: طرح قضية لاجئي السودان خلال المؤتمر الإقليمي بشرم الشيخ

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية اللاجئين السودانين، ستُطرَح خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، والذي سيبدأ في ٢٣ مايو الجاري على مدار يومين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها، قبل قليل، خلال مؤتمر صحفي خاص بالمؤتمر الإقليمي، أن المؤتمر سيناقش قضية الاولى بالرعاية واللاجئين، ومن بينهم لاجئي السودان، وذلك جراء أزمته الأخيرة، متابعة: "مصر من الدول العربية التي تستقبل لاجئين بعدد كبير، حيث يصل عدد اللاجئين لدينا إلى ٨ ملايين لاجئ.. وقضية لاجئي السودان الشقيق ستُطرَح بالمؤتمر الإقليمي ضمن قضايا اللاجئين"، لافتة إلى الدور الكبير والبطولي الذي تلعبه جمعية الهلال الأحمر المصري، منذ بداية الأزمة.

والمؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.