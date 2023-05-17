مدبولى يعلن خارطة طريق للقطاع الخاص والاستثمار فى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم فرصة لعرض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أمس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي موسع عقده اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس السيسي وجه بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى كل مشروعات الدولة.

وتابع مدبولي إن الرئيس كلف بضرورة أن تكون هناك ثورة إدارية وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة في الفترة المقبلة.

وأضاف: "كنا نعمل على العديد من القرارات الفترة الماضية والمؤتمر الاقتصادي كان فرصة عظيمة، جهات كثيرة من الدولة والوزراء هم شركاء فى جهد كبير بذل للخروج بهذه القرارات بناء على لقاءات ومدخلات من كل الجهات".

وقال مدبولي إن الرئيس وجه بوضع برنامج زمني ومن المسئول عن تنفيذه، وهناك اتفاق على دورية المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس وأي قرارات تسهم في زيادة الاستثمار سنتخذها سريعًا.

وأشار مدبولي إلى أن إجمالي الاستثمارات في 2005 كانت حوالي 117 مليار جنيه، والعام الماضي حجم الاستثمارات تخطى تريليون جنيه، ما يعني أننا رفعنا 15 ضعفًا، ولم يكن ممكنًا أن نستمر بنفس المعدلات القديمة.

وتابع: الظروف التي مرت بها الدولة من 2011 وما تبعها حتى كورونا والأزمة الروسية كانت نتيجتها تخوف القطاع الخاص والمستثمرين من ضخ استثمارات كبيرة، ونعمل على تحقيق نسبة 60 لـ65% خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن لدينا نحو 3 ملايين و700 ألف منشأة تعمل في القطاع الخاص، ولكن مشكلتنا في أن أكثر من 50% تعمل بشكل غير رسمي، والتحدي أن 1% فقط هو من يقوم بالتصدير وهي نقطة تدعمنا للتشجيع على توسيع عمليات التصدير.

وأضاف أن خلال العام الماضي اتخذوا إجراءات مهمة خلال العام الماضي وهي ما نعمل عليها حاليًا وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسعنا في إصدار الرخص الذهبية ومنحنا 15 شركة رخصًا إضافة لشركات أخرى جديدة نعمل على إنجازها.

وأوضح مدبولي، أعفينا 20 قطاعًا صناعيًا من الضرائب لمدة 10 سنوات سنتحملها عنهم، واستقبلنا 1900 شكوى حلينا منهم 1400 شكوى للمستثمرين، وعملنا جهاز حماية المنافسة، والدينا قانون حماية الملكية الفكرية، كما نفذنا إصلاحات جذرية فس تخصيص الأراضي الصناعية ووضعنا تسعيرًا ثابتًا للأراضي وهيئة التنمية الصناعية الجهة الوحيدة المعنية بالصناعة والتخصص الفوري من خلال لجنة محددة وأتابع بنفسي كل شىء.

إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كنافة للمصريين، وتم وضع آلية واضحة وسيتم تفعيلها قريبًا ليستفيد منها كل من يرغب.

وأضاف مدبولي أن هناك 4 تحديات تواجه أي مستثمر، ولذلك تم وضع 22 قرارًا حسب توجيه الرئيس

فيما يخص تأسيس الشركات سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لإمكانية التوسع والتعامل مع البنوك خلال تأسيس الشركة بالنسبة للمستثمر الأجنبي وإعلان الجهة والمدة الزمنية.

وأكد تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار وتشجيع الصناعات التي تعمل بالغاز وتقدمت شركات عالمية بهذا الطلب لكنها طلبت أن تكون في المناطق الحرة، كما وضعنا الحد الأقصى للحصول على كل الموافقات للمستثمر الأجنبي لتأسيس شركة في زمن 10 أيام عمل، وهناك إنشاء منصة إلكترونية في هيئة الاستثمار لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات للتقدم أون لاين.

وأضاف: "وضعنا مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على قيود تتعلق بتملك الأراضي، وكانت هناك شكاوى من عدد من المستثمرين وألزمنا الشهر العقاري بتسجيل الأراضي للمستثمرين إذ لم يخالف القانون، أيضًا فتحنا تملك العقارات للأجانب بدون قيود بعدما كانت لوحدة أو وحدتين على الأكثر وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد التشريع الخاص في هذا الشأن".