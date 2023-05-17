الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكومة: التعاقد مع البنك الدولي لوضع استراتيجية للترويج لمصر

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المحاكم الاقتصادية المصرية كانت تقوم بتحويل المنازعات الاقتصادية للمحاكم العادية بعد تخطى حجم المنازعة 100 ألف جنيه.

أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية أن الحكومة تقوم بتعديل هذا القانون؛ حتى نشجع على حل أغلب المنازعات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية لما فيها من مرونة وسرعة في الحكم على النزاعات.

ولفت إلى أن بعض المستثمرين اشتكوا من تأخر دفع التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، لافتًا أنه تم الاتفاق على إنهاء التعويض في فترة لا تزيد عن 3 أشهر.

وحول الترويج للاستثمار في مصر، قال:"تم الاتفاق على الاستعانة والتعاقد مع البنك الدولي لوضع استراتيجية ورؤية واضحة للاستثمار في مصر والترويج لمصر أيضًا".

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء المحاكم الاقتصادية البنك الدولي

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

القضاء الإدارى: رعاية الزوج لأطفاله صحيًا وتعليميًا لا يعنى إهدار حق الزوجة

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟