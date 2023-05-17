الحكومة: التعاقد مع البنك الدولي لوضع استراتيجية للترويج لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المحاكم الاقتصادية المصرية كانت تقوم بتحويل المنازعات الاقتصادية للمحاكم العادية بعد تخطى حجم المنازعة 100 ألف جنيه.

أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية أن الحكومة تقوم بتعديل هذا القانون؛ حتى نشجع على حل أغلب المنازعات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية لما فيها من مرونة وسرعة في الحكم على النزاعات.

ولفت إلى أن بعض المستثمرين اشتكوا من تأخر دفع التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، لافتًا أنه تم الاتفاق على إنهاء التعويض في فترة لا تزيد عن 3 أشهر.

وحول الترويج للاستثمار في مصر، قال:"تم الاتفاق على الاستعانة والتعاقد مع البنك الدولي لوضع استراتيجية ورؤية واضحة للاستثمار في مصر والترويج لمصر أيضًا".