الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتابع انتظام العمل بمقر الوزارة فى العاصمة الجديدة (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء،  مبنى ديوان الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، لمتابعة انتظام العمل والتزام العاملين بالقواعد المنظمة لأداء الموظف الحكومي في الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزير تفقد مكاتب العاملين في الأقسام والإدارات والقطاعات المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، ونسب انتقال والتزام القائمين على العمل، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى المقر الجديد، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة إدارة الأزمات، وغرف الاجتماعات المركزية الخاصة بكل قطاع، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات الانتقال الكلي استعدادًا لبدء العمل بشكل شامل من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير التقى بعدد من القائمين على العمل للتأكد من اجتيازهم كافة الدورات التدريبية المؤهلة لمواكبة تطورات الحكومة الذكية، لتوفير الخدمات المتميزة والتحول الرقمي، في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية العالمية، بجميع المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وإدارية وحضارية، تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور.

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وزير الصحة العاصمة الإدارية الجديدة انتظام العمل أداء الموظف الحكومي سير العمل

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